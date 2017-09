Setembro Amarelo: Uems faz campanha de prevenção ao suicídio nas 15 unidades

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) desenvolve ao longo deste mês uma série de atividades referentes ao Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção e combate ao suicídio. As ações são desenvolvidas em conjunto pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) e pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (Prodhs) e objetivam conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância de se discutir a temática sem preconceitos, uma vez que uma simples conversa pode evitar tragédias maiores.

Como uma das ações institucionais da Universidade, a Proec irá distribuir a acadêmicos de todas as 15 unidades universitárias da Uems folhetos informativos com orientações sobre como proceder nestas situações, uma vez que o assunto ainda é tido como tabu social. Serão distribuídos cinco mil folders para estudantes, que serão enviados para as gerências das unidades façam o procedimento. A Proec também promove a exibição de vídeos nas redes sociais institucionais com outras informações sobre o assunto.

Para a pró-reitora da Proec, professora doutora Márcia Alvarenga, a campanha adquire relevância num momento onde dados do Ministério da Saúde alertam para o aumento do número de suicídios entre jovens. “É preciso tratarmos essa pauta com a devida seriedade, pois a melhor prevenção é conversar sobre o assunto. Nesse sentido, investimos recursos advindos do Pnaest para a conscientização da comunidade acadêmica da Uems, em suas 15 unidades. Essa campanha de prevenção ao suicídio é um dever institucional, uma premissa de responsabilidade social”, destaca.

Confira o folder informativo (frente e verso) distribuído entre os estudantes da Uems e saiba, também, um pouco mais sobre o tema. Seja um multiplicador e auxilie na prevenção do suicídio.

Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

