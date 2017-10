Sete entidades socioassistenciais e Prefeitura de Campo Grande receberão recursos para ações em saúde

Nesta segunda-feira (23), o governador Reinaldo Azambuja assinou convênios para liberação de recursos do Fundo Estadual de Saúde, originários de emendas ao Orçamento Geral da União (OGU/2017), apresentadas pelo deputado federal Dagoberto Nogueira.

Do total, cerca de R$ 500 mil, R$ 330 mil beneficiarão sete (07) entidades sediadas na Capital e outros R$ 170 mil por meio da autorização de repasse fundo a fundo para a Prefeitura de Campo Grande.

A destinação desses R$ 500 mil atende um pedido da primeira-dama Fátima Azambuja ao deputado federal Dagoberto Nogueira, para que priorizasse essas instituições, que sobrevivem de doações e tem o trabalho voltado para a saúde dos moradores da Capital.

O deputado federal Dagoberto Nogueira reforçou a importância dos recursos e ainda se comprometeu em dobrar o valor destinado para o próximo ano.

Além dos convênios, desde 2015 a administração estadual tem realizado ações em prol da assistência social, como a Campanha do Agasalho e o Arraial do Servidor Público, onde as arrecadações e renda, respectivamente, são direcionadas a organizações socioassistenciais que auxiliam o Executivo estadual a atender quem mais necessita.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)