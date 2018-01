Sessenta animais entre cães e gatos estarão disponíveis para adoção amanhã

- Ilustração

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande promove um dia especial de doação de animais neste domingo (21) das 8h às 16h. São 40 cães e 20 gatos que poderão ser adotados.

Os animais estarão vacinados contra a raiva e serão microchipados para identificação dos novos proprietários, que ainda ganharão um “Vale Castração” que será agendada.

Os interessados em adotar os animais devem ser maiores de 18 anos, apresentarem os documentos pessoais, comprovante de residência. No momento da adoção, serão informados sobre o local ideal para o animal adotado, de acordo com o seu comportamento, sobre a posse responsável e sobre a criminalização do abandono. E ainda receberão informações gerais sobre a saúde dos seus animais de estimação.

O evento deste domingo conta com a participação de ONGs, protetores de animais independentes e parceiros do CCZ.

Os animais foram resgatados em várias circunstâncias e após observação de comportamento e convivência entres os da mesma espécie e seres humanos, são considerados aptos para adoção.

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) fica na Avenida Filinto Muller, 1601 (próximo ao Lago do Amor).