Sessão Solene nesta segunda-feira comemora o Dia do Comerciário na Casa das Leis

Noite de homenagens terá início às 19 horas - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta segunda-feira (23), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Comerciário.

A data foi instituída no município por meio da Lei 6.633/09, de autoria do então vereador Cristóvão Silveira, que institui a Semana Municipal do Comerciário, e dá outras providências.

Serviço – A solenidade será realizada, a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.