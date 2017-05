Sessão solene marca aliança de paraguaios com sul-mato-grossenses

Mais que com a culinária típica, dança e a música, o Paraguai muito contribuiu para a cultura e desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Em reconhecimento, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene na noite desta sexta-feira (12/5) e homenageou 36 pessoas paraguaias e descendentes com Diploma de Honra ao Mérito. A solenidade foi proposta pelo deputado Cabo Almi (PT), em alusão ao Dia do Povo Paraguaio, comemorado anualmente em 14 de maio com base na Lei 2.235/2001.

“O evento ocorre, principalmente, para agradecer a parceria do povo paraguaio para com os sul-mato-grossenses. Uma homenagem que nos aproxima ainda mais dos nossos vizinhos, que ficam no coração da América do Sul, com quem temos essa aliança muito forte”, explicou o deputado Cabo Almi.

O Consulado Paraguaio em Mato Grosso do Sul estima que cerca de 300 mil paraguaios e descendentes vivam no Estado, segundo o cônsul Angel Adrian Gill Lesme. “Este é o único estado que faz uma homenagem dessa e por isso nos sentimos muito orgulhos. Nunca me senti discriminado. Temos muito do Paraguai aqui, cerca de um terço dos nomes das cidades do Estado são palavras em Guarani [idioma oficial do Paraguai junto ao espanhol]”, destacou o cônsul.

O forte laço é reforçado com a influência paraguaia nas 11 cidades de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com o país, sendo seis cidades-gêmeas com fronteira seca: Bela Vista (BR) com Bella Vista Norte (PY); Coronel Sapucaia (BR) com Capitán Bado (PY); Mundo Novo (BR) e Salto del Guairá (PY); Paranhos (BR) com Ypejhú (PY); Porto Murtinho (BR) vizinha de Capitán Carmelo Peralta (PY); e Ponta Porã (BR), que fica ao lado de Pedro Juan Caballero (PY).

A celebração antecede as festividades do Dia da Independência do Paraguai, em 15 de maio. “Temos que comemorar a independência do país e também o reconhecimento ao trabalho de nossos pais e avós que vieram ao Brasil em busca de conhecimento técnico e melhoria de vida para filhos e netos. E aqui foram muito bem acolhidos”, explicou o presidente da Associação da Colônia Paraguaia em Mato Grosso do Sul, Albino Romero.

Em nome dos homenageados, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ronaldo Chadid discursou. “Sou neto de paraguaios, nasci em Ponta Porã e tenho certeza que todos que receberam a honraria estão orgulhosos, pois os paraguaios contribuíram na formação social, política e cultural do Estado. Também é uma homenagem da Assembleia Legislativa que faz justiça”, ressaltou Chadid.

Além de Chadid, também foram homenageados Adir Paes da Silva, Alfredo Afonso Marin, Anderson Barão da Silva Ribeiro, Aral Cardoso, Arlei Andreata, Artemio Moreira Primo, Augustin Antônio Cazl López, Bartolomeu Ribeiro, Berenice Kiguchi, Bernardo Gonçalves da Silva, Ciro de Oliveira, Ester Figueiredo Gameiro, Fábio Germano da Silva, Francisco da Silva Bandeira, Francisco de Assis Espíndola, Jânio Fagundes Borges, Juan Diego Giraldo Aristizábal, Júlio Marcos dos Santos, Luiz Alberto Ovando, Marcio Lolli Ghetti, Marcio Marqueti, Marlene Pereira Barros, Matilde Cabreira Fernandes, Matilde Zorilha Vogado, Neusa Balbuena, Oscar Maurício Martinez, Sara Elsa Olmedo, Solange Moreira, Joel Almeida da Silva, Pedro Chaves dos Santos Filho, Pablino Antonio Mendoza Espínola, Romário Garcia Pereira, Astério Ramão Benitez, Alberto Espíndola e Mauro Eliodora Espindola Areco.

Também prestigiaram a solenidade os deputados Coronel David (PSC), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Marcio Fernandes (PMDB), o vereador Airton Araújo e o secretário estadual de Cultura, Athayde Nery. O evento contou com apresentações culturais dos grupos adulto e mirim de dança folclórica da Colônia Paraguaia e também do Coral do Consulado do Paraguai. Este Coral é aberto para participação de todos os interessados. O Consulado também oferece aulas de Guarani em sua sede em Campo Grande (MS). Informações pelo (67) 3384-6610.

