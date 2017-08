Sessão Solene hoje na Câmara comemora o Dia do Maçom

A solenidade será às 19 horas, no plenário Oliva Enciso / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (30), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Maçom.

A data, comemorada oficialmente no dia 20 de agosto, foi instituída no município por meio da Lei n° 4.981/11, de autoria do vereador Prof. João Rocha.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, "é muito importante homenagear e honrar esta instituição e aos que neles se congregam a favor dos valores fundamentais da pessoa humana, da família e da sociedade e na construção do processo democrático do Brasil", disse.

O nome "Maçonaria" provém do françês maçonnerie ou do inglês masonry que significa "construção". Esta construção é feita pelo maçom em suas lojas (Lodges). Defende-se também que a palavra é mais antiga e tem origem na expressão copta Phree Messen, cujo significado é "filhos da luz".

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

Veja Também

Comentários