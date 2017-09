Sessão Solene hoje à noite vai homenagear personalidades na área da administração

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (20), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Administrador e do Gestor.

A data foi instituída no município por meio da Resolução nº 1.248/17, que dispõe sobre a comemoração do Dia do Administrador e do Gestor pela Câmara Municipal de Campo Grande, de autoria da vereadora Dharleng Campos e da Lei nº 5.151/12, que institui a Semana do Administrador, de autoria do então vereador Cristóvão Silveira, que será homenageado "in memoriam" durante a solenidade.

Na ocasião serão homenageadas diversas personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão. nº 1.600, bairro Jatiúka Park.

