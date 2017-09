Sessão Solene hoje à noite comemora o Dia do Administrador

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração ao Dia do Administrador, nesta terça-feira (12), a partir das 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia. A proposição é do deputado Felipe Orro (PSDB) e os homenageados serão agraciados com a Comenda de Mérito Legislativo 'Mary Parker Follet'.

"O objetivo é homenagear os profissionais da área de administração cuja atuação se destaca em nosso Estado. São profissionais que contribuem de maneira efetiva para o desenvolvimento de projetos, prestando serviços em beneficio da sociedade sul-mato-grossense, seja no setor público ou privado", destacou o autor da proposta.

A comenda homenageia a advogada, filósofa, economista e administradora Mary Parker Follet, nascida em 1868, em Boston, nos Estados Unidos, e falecida em 1933. Ela é reconhecida como a 'Profetisa do Gerenciamento' pelas ideias revolucionárias que formulou e pelos métodos que antecipou. Mary Parker Follet deu maior importância às relações individuais dos trabalhadores e analisou seus padrões de comportamento, dando origem à política de recursos humanos que evoluiu para dinamizar as relações de trabalho.

