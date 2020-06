Sessão de cinema drive-in leva casais a celebrarem o amor

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício - (Foto: Divulgação/Assessoria)

A noite da última sexta-feira (12) foi de celebração ao amor para casais e até mesmo famílias campo-grandenses. Unindo entretenimento e solidariedade em tempos de distanciamento social, por conta da pandemia de Covid-19, o Fort Atacadista, em parceria com o Sesc, transformou o estacionamento de uma das suas unidades em cinema ao ar livre, onde os espectadores puderam acompanhar a um filme na segurança de seus carros. Por meio da ação, foram arrecadados 522kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados ao projeto Mesa Brasil, que auxilia entidades sociais e famílias de baixa renda.

O ar de novidade fez com que muita gente corresse ao atacarejo para garantir seus ingressos de forma mais rápida, já que as vagas foram limitadas. Foi o caso do vendedor Moisés Benites Soares, que aprovou a ação. "Achei muito interessante essa iniciativa, pois é algo que ainda não havia vivenciado e também por ser algo estilo 'retrô', o que aguçou a minha curiosidade", ressalta. Para a sessão, ele levou a namorada e um casal de amigos, onde todos puderam curtir juntos.



A inovação movimentou à noite dos clientes - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Quem também não perdeu a oportunidade de viver esse momento foi a assistente administrativa Nayara de Jesus Cunha. Assim que soube da ação, ela também já quis garantir seu par de ingressos e levar seu namorado. "O que mais me atraiu foi esse clima nostálgico que o cinema dentro do carro proporciona. E no meio dessa pandemia, essa é uma forma de curtir o dia dos namorados de maneira mais aconchegante e sem correr riscos", destaca.

Para garantir a segurança de todos os presentes, o espaço foi organizado de modo a garantir o distanciamento adequado entre os carros, respeitando as normas de biossegurança. Sendo assim, nesta edição, houve limite de até 50 veículos no local. "A ideia foi oferecer uma experiência segura de lazer para as famílias e, principalmente aos casais, por conta do Dia dos Namorados, seguindo todas as regras de higiene. Foi uma iniciativa muito bacana e que esperamos fazer mais vezes", afirma a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

A escolha e a montagem da exibição do filme ficaram a cargo do Sesc Cultura. Em painel de Led instalado num suporte de 7 metros de altura, o filme escolhido foi o longa nacional "À Beira do Caminho", de 2012, que conta a história do caminhoneiro João. "Nosso objetivo é levar entretenimento de qualidade para a população, de forma a enaltecer a beleza do cinema brasileiro. E em meio a uma pandemia, onde as pessoas estão mais reclusas, essa é uma oportunidade interessante de diversão e imersão cultural", afirma a gerente de Cultura da instituição, Andreia Gomes.

Mesa Brasil - Continuando com a arrecadação de donativos para o projeto, o Fort Atacadista inicia a partir do dia 15/06 uma nova campanha. Os interessados, podem se dirigir até a unidade Coronel Antonino e efetuar suas doações de alimentos não-perecíveis, que poderão ser feitas até o dia 15/07.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.