Sessão da Câmara começa a votar daqui a pouco sete projetos e um Veto do Executivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam sete Projetos e um Veto na sessão ordinária desta terça-feira (29).

Em única discussão e votação será votado um Projeto e um Veto do Executivo. Os parlamentares analisam o Veto Total ao Projeto de Lei nº 8.585/17, que institui o incentivo à criação de Parklets no município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta foi apresentada pelos vereadores Gilmar da Cruz, João César Mattogrosso, André Salineiro, Willian Maksoud, Otávio Trad, Carlão, Enfermeira Cida Amaral, Ademir Santana e Odilon de Oliveira.

Será votado ainda o Projeto de Resolução nº 323/17, de autoria do vereador Ayrton Araújo, que dispõe sobre a comemoração do Dia do Povo Paraguaio pela Câmara Municipal de Campo Grande-MS.

Já em segunda discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de lei n° 8.433/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir, no âmbito do Município de Campo Grande-MS, o Programa “Cuidador de Idosos” e dá outras providências.

E o Projeto de lei n° 8.430/17, de autoria dos vereadores Prof. João Rocha e Veterinário Francisco, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, online, por intermédio do Centro de Centro de Zoonoses, os cadastros dos animais disponíveis para adoção no município de Campo Grande-MS.

Também será analisado o Projeto de Lei n° 8.492/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que declara de utilidade pública municipal Top Spin Tênis de Mesa, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Campo Grande-MS.

Por fim, em primeira discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de Lei n° 8.435/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que dispõe sobre o estímulo ao ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública municipal de ensino e dá outras providências.

Também o Projeto de Lei n° 8.513/17, de autoria da Mesa Diretora, que revoga a Lei n° 2622 de 13 de julho de 1989.

E o Projeto de Lei n° 8.537/17, de autoria do vereador André Salineiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística- ASMFC, com sede no município de Campo Grande-MS.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (29) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiuka Park.

