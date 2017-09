Sesi promove neste sábado 3ª Ação Cidadania de 2017 em Sidrolândia

O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Sidrolândia, promove, neste sábado (30/09), a partir das 8 horas, no Ginásio Brizolão, localizado na Rua João Marcio Ferreira Lima Terra com a Rua Distrito Federal, no centro da cidade, a 3ª edição do Programa Ação Cidadania deste ano. Nesta 3ª edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, a projeção é efetuar 8 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura, além de reunir um público de 3 mil pessoas.

Ao longo do dia, serão disponibilizados para os moradores de Sidrolândia, por meio de 16 parceiros do setor público e privado, consultas com ortopedista, cardiologista, ultrassonografia, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, emissão de CFPs e de carteiras de trabalho 1ª e 2ª vias, produção de cópias de documentos, cortes de cabelos, contação de histórias, pintura facial, divulgação de cursos ofertados pelo Senac e Senai, divulgação de vagas de estágio, brinquedos infláveis, zumba e karaokê.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã e Campo Grande e chegará a Coxim, no dia 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, no dia 18 de novembro. De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, Sidrolândia é um município que tem se destacado economicamente graças a ações empresariais muito animadoras e, por isso, precisa do apoio do Sistema Indústria. “Dessa forma, conversando com o prefeito, decidimos levar a Ação Cidadania para a população da cidade, oferecendo serviços de cidadania, educação, saúde e lazer”, afirmou.

Já o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, declara ser uma honra receber o programa no município. “Para nós, recebermos os serviços disponibilizados pela Ação Cidadania é uma conquista para a população. O presidente entende que Sidrolândia é um município pujante, com grande capacidade de desenvolvimento, e esses serviços vão beneficiar nossa gente”, disse.

Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:

1 – Correios

2 – Print&Copy Equipamentos

3 – Procon

4 - Ministério do Trabalho

5 – Associação Empresarial de Sidrolândia

6 - Escola Star Profissionalizante de Cabeleireiros e Similares

7 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

8 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

9 – Secretaria Municipal de Educação

10 – Secretaria Municipal de Saúde

11 – Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer

12 – Lions Club Sidrolândia

13 - Senac

14 – Sebrae

15 - Senai

16 – IEL

