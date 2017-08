Sesi promove Ação Cidadania de 2017 na Capital

O Sesi, em parceria com a TV Morena, promove, neste sábado (19/08), a partir das 8 horas, no campo de futebol localizado na Rua Jabituna esquina com a Rua Anaca, no Bairro Moreninha 3, em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Campo Grande (MS), a 2ª edição do Programa Ação Cidadania deste ano.

Ao longo do dia, serão disponibilizados para os moradores da região, por meio de 20 parceiros do setor público e privado, atendimentos odontológicos, oftalmológicos e mamografias, emissão de CPFs e da primeira via do RG, ações de incentivo à leitura, contação de histórias, doação de livros, divulgação de cursos, distribuição de sorvetes, tobogã, pula-pula e kidy paly.

Nesta 2ª edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, a projeção é efetuar 5 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura, além de reunir um público de 3 mil pessoas. Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã e chegará ainda a Dourados, no dia 23 de setembro, Coxim, no dia 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, no dia 18 de novembro.

“O Ação Cidadania é um trabalho para a população do nosso Estado. Temos equipes que trabalham na avaliação das necessidades de cada região e procuramos atender a todas. Claro que nem sempre isso é possível, mas neste ano serão seis ações, projetos importantes e, de certa forma, financiados por nós empresários. É a contribuição do setor privado para Mato Grosso do Sul”, afirma o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:

- Correios

- Instituto de Identificação

- Print&Copy Equipamentos e Serviços

- EPP

- Procon

- Superintendência Regional do Trabalho

- Senai

- IEL

- Sebrae

- Ehma

- Hospital Militar de Área de Campo Grande

- Previne – Medicina Preventiva e Hospitalar

- Base Aérea – Esquadrão de Saúde

- UCDB

- Unigram

- Crefito - Conselho Federal de Fisioterapia

- Gibiteca

- Secretaria Estadual de Educação

- Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho

- Jeito Frio Sorvetes

