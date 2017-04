Sesi oferece 2,6 mil vagas em cursos gratuitos de robótica distribuídos por 35 cidades

Com foco na formação tecnológica desde os primeiros passos dos estudantes, o Sesi de Mato Grosso do Sul está com 2.607 vagas disponíveis para cursos gratuitos de robótica voltados para crianças de 7 a 11 anos de idade, que podem ser filhas ou dependentes de trabalhadores da indústria ou alunas de escolas públicas dos 35 municípios do Estado onde estão instaladas as bibliotecas da Indústria do Conhecimento.

Cada Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi tem capacidade de matricular até 120 crianças e as aulas são oferecidas nos turnos matutino e vespertino. O curso já teve início em diversas cidades, porém, os ainda interessados podem se matricular a qualquer momento e realizarem os fascículos que ficaram para trás.

No momento, as vagas disponíveis são para os municípios de Água Clara, Amambai, Antonio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Brasilândia, Caracol, Cassilândia, Campo Grande (bairros Aero Rancho, Moreninha II e Coronel Antonino), Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados (bairros Cachoeirinha e Jardim Florida), Iguatemi, Inocência, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sonora, Terenos e Três Lagoas (bairros São Carlos e Vila Nova).

Os interessados deverão procurar a Biblioteca Indústria do Conhecimento do Sesi mais próxima e se informar sobre o andamento das turmas. Os horários das aulas são definidos pelos monitores conforme o cronograma de atendimento e especificidades do município.

A criança deve apresentar comprovante de matrícula em uma escola da rede pública do município e, no caso de ser dependente de industriário, a declaração de emprego do pai ou da mãe. “É obrigatório, ainda, manter presença de 95% dos encontros, sendo permitido o limite de duas faltas com justificativa. Caso este limite seja extrapolado, a vaga será imediatamente liberada para o próximo da lista de espera”, explicou a analista técnica do Sesi responsável pelo projeto, Josiane de Oliveira.

Ministradas por meio do Projeto Sesi e Lego nas Bibliotecas Indústria do Conhecimento, as aulas são oferecidas desde 2013 e só neste ano já contam com 2.076 crianças inscritas. De acordo com a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, o projeto possibilita às crianças a construção e programação de robôs elaborados com a metodologia Lego Zoom Education.

“Os programas incentivam a pesquisa, promovem o trabalho em equipe, exercitam as habilidades motoras, estimulam a criatividade, exploram conceitos robóticos, científicos e tecnológicos. Essa é uma oportunidade de desenvolver o saber além do conhecimento conceitual, trabalhando atitudes e habilidades”, pontua. “Estamos certos de que o projeto cumpre com o seu objetivo de impulsionar a criatividade e aprendizagem na vida das crianças, favorecendo novas perspectivas para cada aluno”, finalizou Josiane de Oliveira.

