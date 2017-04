Sesi MS oferece 2,6 mil vagas para cursos gratuitos de robótica

O Sesi de Mato Grosso do Sul oferece 2.607 vagas para cursos gratuitos de robótica para crianças de 7 a 11 anos de idade, que podem ser filhos ou dependentes de trabalhadores da indústrias ou alunos de escolas públicas dos 35 municípios de Mato Grosso do sul. As aulas são oferecidas nos turnos matutino e vespertino.

O curso já teve início em diversas cidades, porém, os interessados podem se matricular a qualquer momento e realizarem os fascículos que ficaram para trás.

Os interessados deverão procurar a Biblioteca Indústria do Conhecimento do Sesi mais próxima e se informar sobre o andamento das turmas.

