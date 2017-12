SESI leiloa nesta sexta imóvel próximo ao centro da Capital

A vistoria ao imóvel pode ser feita até a próxima quinta-feira (07 de dezembro) no período das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas - Divulgação

Um imóvel de propriedade do Serviço Social da Indústria (SESI/MS), localizado bem próximo ao centro de Campo Grande, pode mudar de dono nesta sexta-feira, 08 de dezembro. Neste dia, às 9h30min, acontece a fase presencial do leilão do prédio de 528 m2 em dois pavimentos que ocupa um terreno de 420 m2, na Rua João Rosa Pires, 514, próximo à Avenida Afonso Pena, no Bairro Amambai.

O pregão será realizado na sede da Casa de Leilões (Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina – distante 800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande). O lance inicial foi fixado em R$ 926 mil. Os interessados que não puderem marcar presença tem a alternativa em participar do certame oferecendo lances via Internet através do portal da Casa de Leilões: www.casadeleiloes.com.br .

A vistoria ao imóvel pode ser feita até a próxima quinta-feira (07 de dezembro) no período das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. A boa notícia para os interessados é que o pagamento poderá ser feito em três parcelas, sendo a primeira (20% do valor) até 24 horas após o encerramento do leilão, a segunda (40%) 15 dias após a assinatura do contrato e a terceira (40%) 30 dias depois.

Podem participar do pregão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, desde que maiores de 18 anos e estabelecidas dentro do território brasileiro. O edital do leilão (http://www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0021007001510863546.pdf) coloca algumas condições de impedimento à participação como os suspensos para contratar com a administração pública ou que tenham sido declarados inidôneos além de funcionários e dirigentes do SESI/MS.

Dúvidas referentes aos imóveis podem ser esclarecidas junto à comissão de leilão ou Sistema Fiems e Sesi, durante a visitação. Fora esta possibilidade, esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito e protocolizados das 8 às 17 horas no seguinte endereço: Avenida Afonso Pena, 1206, 2º andar, Bairro Amambai, Campo Grande, MS. Imagem do imóvel e informações gerais sobre como participar do pregão estão disponibilizadas pela Internet através do link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/545.