Sesi leiloa dia 9 de março prédio onde funcionava antiga escola em Três Lagoas

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo que a documentação necessária e demais termos da concorrência podem ser conferidos no edital de Concorrência nº 001/2018 - Foto: SESI Campo Grande

O Sesi promoverá, no próximo dia 9 de março, concorrência para alienação do imóvel onde funcionava a antiga escola da instituição em Três Lagoas, localizado no centro da cidade, na Avenida Eloy de Miranda Chaves, 1.060. A licitação, presencial, será realizada a partir das 8h30, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), onde serão recebidos os documentos necessários para participação, habilitação e propostas dos licitantes.

A área total do terreno é de 10 mil m² e o imóvel, edificado em alvenaria, tem prédio de administração, salas de aula e laboratórios, auditório, sala de administração e educação, academia e vestiário, piscinas adulto e infantil, tanque de areia, quadras coberta e poliesportiva, quadra de vôlei de areia, caixa d’água e poço semiartesiano e muro externo.

O preço mínimo de venda do imóvel, respaldado em laudo de empresa especializada, é de R$ 6.174.000,00, na modalidade concorrência do tipo maior oferta. Quem arrematá-lo deverá efetuar o pagamento em duas parcelas - a primeira dentro de 24 horas a contar da assinatura do contrato de compra e venda, a título de sinal, e equivalente a 20% do valor total arrematado, e a segunda depois de 15 dias corridos, contendo o restante do valor.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo que a documentação necessária e demais termos da concorrência podem ser conferidos no edital de Concorrência nº 001/2018. O edital do leilão pode ser obtido pelo site http://www.sesims.com.br/transparencia/view/licitacoes_editais/

