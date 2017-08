Sesi espera fazer 5 mil atendimentos durante Ação Cidadania na Moreninha 3

Durante a abertura da 2ª edição da Ação Cidadania 2017, realizado neste sábado (19) no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande (MS), o superintendente do Sesi, Bergson Amarilha, destacou a presença maciça da população, que fez fila desde a noite de sexta-feira (18) para garantir as senhas de atendimento oferecido durante o evento.

“É um grande acontecimento, que conta com a parceira com a TV Morena e mais de 21 parceiros. Esse evento é uma extensão da indústria para levar atendimentos a uma região onde sabemos que o acesso a serviços de saúde e cidadania é difícil. Entre os serviços, estamos oferecendo atendimento médico e odontológico e emissão de documentos”, declarou Bergson Amarilla, acrescentando que a previsão é de fazer mais de 5 mil atendimentos.

Segundo o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Alves, a Ação Cidadania é uma forma de estender a indústria até a população. “É importante para mostrarmos a força do setor industrial não só na economia, como também em ações sociais, oferecendo serviços aos quais à população não têm acesso”, afirmou.

O diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, reforçou a tradição do evento. “Já é algo que realizamos há alguns anos e é uma forma de garantir que todos tenham acesso à saúde e à cidadania”, disse.

Na avaliação do diretor da Fiems, Irineu Milanesi, a 2ª edição da Ação Cidadania 2017 já é um sucesso. “Podemos dizer isso só ao observar a fila que se formou a partir da noite de ontem. É uma iniciativa que só traz benefícios para a população e para a indústria, que tem a oportunidade de reforçar sua importância para Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, falou.

Para o gerente comercial da TV Morena, Rodrigo Lopes, o evento já é um sucesso. “Em todos as edições temos uma participação maciça da população e a TV Morena cumpre sua missão social”, salientou.

O superintendente-regional do Trabalho, Vladimir Struck, reforçou a presença do Ministério do Trabalho, um dos parceiros da Ação Cidadania. “É algo muito importante, porque leva serviços a bairros mais distantes da região central. Além disso, serviços que normalmente precisariam de um agendamento eletrônico, ou seja, pela internet, são feitos presencialmente e a pessoa já sai daqui com tudo resolvido”, detalhou.

Já presidente do TRT/MS, desembargador João de Deus, se surpreendeu com a quantidade de pessoas buscando atendimento. “É a primeira vez que participo da Ação Cidadania e realmente é algo incrível! Ouvi uma pessoa dizendo que não consegue tirar carteira de identidade porque não tem condições para pagar o passe de ônibus. Então a Fiems e o Sesi estão de parabéns por proporcionar serviços tão essenciais para a população”, concluiu.

População

Aos 17 anos, Stephanie Rocha não tem nenhum documento além da certidão de nascimento. “Aproveitei o evento no meu bairro para tirar carteira de identidade e CPF. Já tinha tentado algumas vezes, mas o agendamento foi muito demorado e acabei desistindo. É uma oportunidade única agora”, declarou.

José Maria Rodrigues Xavier, de 47 anos, aproveitou para atualizar a carteira de identidade. “Ela é muito antiga e as pessoas não estão mais aceitando, então estou precisando usar apenas a habilitação. Agendei, mas mesmo pagando o serviço é muito demorado. Aqui é ótimo, porque além da atenção que recebemos dos atendentes, é de graça. Não tem como reclamar”, disse.

Já Marcelo Pereira, de 60 anos, saiu às 6 horas do Bairro Parati para cortar o cabelo na Ação Cidadania. “Quando acontece uma coisa boa dessas, mesmo num bairro mais afastado, a gente tem de aproveitar. Acordei para vir cortar o cabelo e vou ficar por aqui, curtindo as atrações musicais”, afirmou.

Há tempos tentando marcar uma consulta no posto de saúde do bairro, Edenir Moura Vieira, de 47 anos, disse que chegou às 5h na fila para receber atendimento médico. “Passei pela triagem já e vou fazer tudo o que puder, porque conseguir consulta médica é algo muito difícil. Quando vi que teria Ação Cidadania bem perto da minha casa, não pensei duas vezes em madrugar para garantir atendimento”, finalizou.

Serviços

Ao todo estão sendo disponibilizados aos moradores da região mais de 32 serviços diferentes nas áreas de cidadania, saúde e educação oferecidos pelos 21 parceiros do setor público e privado que estão no evento. Na área de cidadania, são oferecidos 13 serviços, com destaque para a emissão de CPFs, emissão da primeira via da Carteira de Identidade (RG), emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social primeira e segunda vias, produção de copias de documentos e similares, atendimento ao público para solucionar conflitos de relação de consumo, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cadastro do Minha Casa, Minha Vida, orientações de regularização de dívida, consulta jurídica e corte de Cabelo.

Já na área de saúde são oferecidos 16 serviços diferentes, incluindo atendimento oftalmológico, atendimento clínico geral, atendimento odontológico, mamografias, coleta de preventivo, coleta de PSA, consulta oncológica e pequenas cirurgias, avaliação física (composição corporal e aspectos neuromusculares), acupuntura, auriculoterapia, adaptações para utensílios de atividade de vida diária com comprometimento motor, avaliação de percentual de gordura através de bioimpedância e orientação, aferição de pressão arterial e orientação, aferição de peso e estatura, orientação nutricional e manejo e cuidados com animais peçonhentos.

Na área de educação, são oferecidos sete serviços diferentes, entre divulgação de cursos técnicos, orientação e informação sobres os cursos técnicos, pré-matrícula de cursos técnicos, atendimento aos potenciais empreendedores (MEI, ME e EPP), divulgação de cursos do Senai, divulgação do Programa de Estágio do IEL e divulgação de vagas de estágio pelo IEL. “A nossa intenção é disponibilizar os serviços mais úteis para os moradores da região, que, muitas vezes, não têm condições de se deslocarem até o centro da cidade”, reforçou o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã e chegará ainda a Dourados, no dia 23 de setembro, Coxim, no dia 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, no dia 18 de novembro. “O Ação Cidadania é um trabalho para a população do nosso Estado. Temos equipes que trabalham na avaliação das necessidades de cada região e procuramos atender a todas. Claro que nem sempre isso é possível, mas neste ano serão seis ações, projetos importantes e, de certa forma, financiados por nós empresários. É a contribuição do setor privado para Mato Grosso do Sul”, afirmou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Confira abaixo a relação dos principais serviços oferecidos:

1. Emissão de CPFs

2. Emissão da primeira via de Carteira de Identidade

3. Emissão de carteira de Trabalho e previdência social primeira e segunda via

4. Produção de copias de documentos e similares

5. Atendimento ao público para solucionar conflitos de relação de consumo

6. Abertura de reclamações referentes a telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, entre outras

7. Cadastro do Minha Casa, Minha Vida e orientações de regularização de dívida

8. Consulta jurídica

9. Corte de Cabelo

10. Atendimento Oftalmológico

11. Atendimento Clínica Médica

12. Mamografias

13. Coleta de Preventivo

14. Coleta de PSA

15. Consulta Oncológica Pequenas Cirurgias

16. Atendimento odontológico

17. Avaliação Física (composição corporal e aspectos neuromusculares)

18. Acupuntura

19. Auriculoterapia

20. Adaptações para utensílios de atividade de vida diária com comprometimento motor

21. Avaliação de percentual de gordura através de bioimpedância e orientação

22. Aferição de pressão arterial e orientação

23. Aferição de peso e estatura

24. Orientação nutricional

25. Manejo e cuidados com animais peçonhentos

26. Divulgação de cursos técnicos

27. Orientação e informação sobres cursos técnicos

28. Pré-matrícula de cursos técnicos

29. Atendimento aos potenciais empreendedores (MEI, ME e EPP)

30. Divulgação de cursos do Senai

31. Divulgação do Programa de Estágio do IEL

32. Divulgação de vagas de estágio pelo IEL

