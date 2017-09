Sesi e Prefeitura de Coxim alinham detalhes para a realização da Ação Cidadania

No encontro, o prefeito Aluizio São José recebeu uma checklist com as obrigações da Prefeitura para a realização do evento / Divulgação

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (31/08), o Sesi e a Prefeitura de Coxim alinharam os detalhes necessários para a realização de mais uma edição do Programa Ação Cidadania, que está programada para o dia 7 de outubro no município. No encontro, o prefeito Aluizio São José recebeu uma checklist com as obrigações da Prefeitura para a realização do evento e, além disso, foi feita uma vistoria na cidade para analisar possíveis locais onde a estrutura para a Ação Cidadania poderá ser montada.

Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, a reunião foi bastante produtiva e a Prefeitura comprometeu-se em atender a todas as nossas reivindicações. “O prefeito Aluizio São José entende a importância de um evento do porte da Ação Cidadania para a população local e se mostrou disposto a ajudar e colaborar de forma ativa. Para nós isso é muito importante, pois, quanto mais pessoas atendidas, maior o resultado e mais a sociedade local será beneficiada”, pontuou.

O prefeito Aluizio São José reforçou a disponibilidade de fazer o possível para que o evento seja um sucesso. “Recebemos com muita alegria a notícia de que Coxim sediará uma edição da Ação Cidadania neste ano e temos certeza de que a população comparecerá ao evento, que sempre oferece serviços importantes nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. A Prefeitura será parceira do Sesi e já estamos correndo com a organização do que poderemos oferecer, principalmente nas áreas de atendimento médico, de educação e de assistência social”, garantiu.

Em cada edição da Ação Cidadania, são oferecidos, ao longo do dia, atendimentos em diversos serviços, que incluem aferição de pressão arterial, orientação sobre escovação com entrega de kit odontológico, consultas médicas, emissão de Carteira de Trabalho, CPF, RG e Título Eleitoral, orientação jurídica, corte de cabelo, pintura facial, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, entre outros.

