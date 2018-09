Sesi do Tocantins conhece modelo de Educação Tecnológica do Sesi de Mato Grosso do Sul

A delegação do Tocantins visitou as dependências da Escola do Sesi e espaços onde são realizadas as aulas de robótica e salas diferenciadas, sem quadro negro ou mesas e cadeiras tradicionais. - Divulgação

Programação, robótica, pensamento computacional e outras tendências educacionais que fazem parte do dia a dia dos alunos das escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul despertaram a atenção do Sesi do outro lado do país, no Tocantins. Desde da quinta-feira (20/09), gestores do estado da região Norte estão em Campo Grande para conhecer o modelo de negócios do departamento sul-mato-grossense da instituição, nas áreas de Educação, Projetos, Saúde e Segurança do Trabalho e Startup.

Nesta sexta-feira (21/09), o grupo, liderado pelo superintendente do Sesi do Tocantins, Charles Alberto Elias, conheceu a metodologia e visitou a Escola do Sesi da Capital. “Viemos conhecer o trabalho inovador e os resultados que o Sesi de Mato Grosso do Sul vem apresentando na área de educação, e estamos surpresos. O ensino no país precisa ser repensado. O Sesi está adiantado neste processo e ficamos muito interessados em replica-lo em nosso estado”, avalia Charles.

A gerente de Educação do Sistema Fiems, a pedagoga e mestre em Educação Simone Cruz, acrescenta que o interesse do departamento regional do Tocantins no modelo do Sesi é uma oportunidade para levar a educação inovadora para jovens de outras regiões. “A ideia é quebrar o modelo tradicional e o interesse de outros estados só favorece neste processo, e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para quebrar este mindset de educação, que até hoje é engessado, e nos estimula a continuar evoluindo, já que estamos chamando a atenção de outros estados”, analisa.

A delegação do Tocantins visitou as dependências da Escola do Sesi e espaços onde são realizadas as aulas de robótica e salas diferenciadas, sem quadro negro ou mesas e cadeiras tradicionais. Além da educação básica, também foram apresentadas as áreas de Educação para Indústria, responsável pelos cursos de atualização dos conhecimentos dos trabalhadores, Escritório de Projetos, que cria e faz a gestão dos projetos para melhorar os processos do Sistema Fiems, e a Startup do Sesi, criada para prototipar soluções para a indústria.