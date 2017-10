Sesi de Dourados participa da Olimpíada Brasileira de Astronomia

Durante a Olimpíada Brasileira de Astronomia, os estudantes participarão de conferência e palestras voltados para a Astronomia e Astronáutica - Divulgação

Os alunos da Escola do Sesi de Dourados embarcaram, nesta sexta-feira (27/10), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que começa neste sábado (28/10) e vai até a próxima segunda-feira (30/10), em Barra do Parai (RJ). Sob a orientação do professor Wesley Sarati, que leciona a disciplina de Física, a equipe é formada pelos alunos Eduardo Goulart, Giovane Alencar, Pedro Henrique, ambos da 2ª série do Ensino Médio, e vai competir na categoria Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

Durante a Olimpíada Brasileira de Astronomia, os estudantes participarão de conferência e palestras voltados para a Astronomia e Astronáutica, conhecerão o planetário, apresentarão seus projetos dos foguetes, realizarão lançamentos e farão uma oficina de construção de foguetes com combustíveis sólidos. De acordo com a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, ver os alunos estimulados e avançando em competições nacionais reforça que a proposta educacional da instituição está no caminho certo.

“É uma experiência em que os alunos rompem os limites de sala de aula e preparam-se para a vida, colocando em prática os ensinamentos absorvidos durante as aulas. Então é um presente para nós termos esses alunos levando o nome da nossa escola e tendo essa experiência única, que envolve aprendizado educacional e pessoal”, afirmou Simone Cruz.

De acordo com a diretora da Escola do Sesi de Dourados, Sibele Aparecida de Almeida Garcia e Silva, o resultado positivo dos alunos é reflexo dos investimentos em educação feitos pela instituição. “Participar da etapa nacional da Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é um ganho em conhecimento para os alunos que foram classificados e também para todos alunos que participaram dessa seleção. Acredito que isso ainda irá motivar os demais alunos que trabalham aqui”, destacou.

Para o professor Wesley Sarati, ver o esforço dos alunos sendo recompensado é algo gratificante. “É fantástico ver o envolvimento dos alunos, determinação para alcançar seus objetivos e diante das adversidades se manterem unidos e focados. Acredito que esse seja nosso papel, acreditar e estimular cada vez mais nossos alunos em seus sonhos e dar todo suporte, como a escola do Sesi faz ”, finalizou.

Com grandes expectativas, o aluno Giovane Alencar disse a equipe está treinando bastante para garantir um bom resultado. “Fizemos vários foguetes, estudamos as reações, realizamos vários lançamentos buscando melhorar a nossa marca (distância) para etapa nacional. Estamos ajustando os nossos foguetes e esperamos representar a nossa escola da melhor forma possível”, finalizou.

O aluno Pedro Henrique Silva Marco destacou o avanço da equipe durante o desenvolvimento dos foguetes. “O primeiro protótipo foi bem simples e depois, fomos estudando mais e conseguindo fazer foguetes melhores, o que nos motivou a aperfeiçoar cada vez mais. Estamos muito felizes por irmos para o Rio de Janeiro representar o Sesi de Dourados e de Mato Grosso do Sul e esperamos conseguir uma medalha”, disse.

Para o aluno Eduardo Goulart Franco, a experiência despertou seu interesse porque ele teve oportunidade de utilizar os conteúdos das aulas de física na prática. “Acho que isso é o mais legal da Escola do Sesi! Foi muito legal trabalhar em equipe e conseguir ser classificado para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Esperamos conseguir um bom resultado lá também e representar muito bem a nossa escola”, finalizou.