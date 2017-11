Sesi de Dourados classifica MS pela 1ª vez à etapa nacional de Torneio de Robótica

Equipe classificada à eta nacional de Robótica - Divulgação

Pela primeira vez a Escola do Sesi de Mato Grosso do Sul chega à etapa nacional do Torneio de Robótica realizado pela FLL (First Lego League). O time Megamentes, da Escola do Sesi de Dourados, foi um dos seis selecionados entre 36 concorrentes da etapa Centro-Oeste da competição, realizada na última sexta-feira (24) e no sábado (25/11) em Goiânia (GO).

Agora, junto com os vencedores das demais regiões do Brasil, o time segue para a etapa nacional, que será em Curitiba (PR), entre 16 e 18 de março de 2018. A equipe Megamentes foi recebida, na noite deste domingo (26/11), em Campo Grande (MS), pela gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, que, emocionada, parabenizou os alunos pelo resultado.

“Os esforços de toda a equipe pedagógica do Sesi estão hoje traduzidos aqui, com a vitória do time da Escola de Dourados. Nunca chegamos tão longe no torneio e tivemos grandes adversários, de escolas de todo o Centro-Oeste além do Estado do Tocantins, que participou como convidado”, ressaltou Simone Cruz.

Ela completa que a agora os alunos precisam, mais do que nunca, de determinação e preparo para a etapa nacional. “Agora é hora de descanso, mas, em breve, já virá o início da preparação para a próxima fase, quando o nível de dificuldade do torneio e dos competidores aumenta”, lembrou aos alunos.

“É importante destacar aqui que os alunos dos times de Campo Grande (Lego Jedis), e de Corumbá (Tupinambótica), que também disputaram o regional, tiveram um ótimo desempenho e chegaram até aqui porque se empenharam. Continuando aqui, com certeza vão mais longe ainda”, salientou a gerente de educação do Sesi.

O torneio

Diante do tema proposto pela FLL para o torneio deste ano - “Hydro Dinamics: O que poderia se tornar possível quando compreendemos o que acontece com a nossa água?” –, a equipe de robótica da Escola do Sesi de Dourados desenvolveu o projeto “Lavadim” e criou uma máquina de lavar cuja água é reaproveitada para irrigação.

“Por meio de um sistema desenvolvido pela equipe, chamado ‘arduíno’, a água do primeiro enxague, que contém sabão, pode ser usada pela dona de casa para lavar uma varanda, por exemplo, enquanto a água do segundo enxague é direcionada automaticamente, por meio de uma mangueira, para regar o jardim. Desta forma, a economia de água pode ser de até 3%”, explicou a técnica da equipe e pedagoga da Escola do Sesi de Dourados, Lívia Oliveira França.

Entre os dez integrantes do time Megamentes há alunos na faixa etária dos 9 aos 16 anos de idade, do 5º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio, que são divididos para atuar em uma das quatro categorias de avaliação do torneio (Pesquisa, Core Values, Design Robô e Desafio do Robô).

“Estávamos preparados para esta situação, mas o que foi interessante foi que os jurados fizeram questão de que todos os alunos participassem das quatro categorias, e todo se saíram bem mesmo deixando a zona de conforto. Estamos muito orgulhosos de toda a equipe”, acrescentou o professor de Física da Escola do Sesi de Dourados, Wesley Sarati Coelho.

A diretora Sibele Aparecida de A. G. e Silva agradeceu ao Sesi, que, segundo ela, não poupa esforços para oferecer estrutura e educação tecnológica, desde as primeiras séries da educação regular, para preparar o aluno para os desafios e mercado de trabalho do futuro.

“Estou muito feliz com a equipe Megamentes, a vitória no torneio regional é o resultado de todo comprometimento. Professores e alunos foram incansáveis e a Escola do Sesi, além de garantir a aprendizagem dos conteúdos previstos, trabalha com metodologia e tecnologia que proporciona a formação de atitudes socioemocionais tão importantes nos tempos atuais. A robótica faz isso com excelência, integrando a rotina dos nossos alunos”, salientou.

Alunos

Em êxtase, os alunos da equipe Megamentes comemoram a vitória e não veem a hora de começar a preparação para a etapa nacional. “Fico até sem palavras para descrever a sensação de ir para a nacional, é algo que queríamos muito e batalhamos demais para conseguir”, contou Giovane Luna, aluna da 2ª série do Ensino Médio.

Para Kaio Otthon, da 1ª série do Ensino Médio, o apoio dos professores foi fundamental. “Tenho certeza que ajudou muito estarmos preparados para o torneio, porque treinamos muito, e tivemos apoio dos nossos professores o ano todo, então não ficamos nervosos, era aquela adrenalina boa, de querer competir e ganhar”, disse.

A aluna Beatriz Lomba, do 5º ano do Ensino Fundamental, conta que é estreante em competições de robótica e está muito feliz com o resultado. “Nunca tinha participado, então estou feliz demais. Agora quero participar cada vez mais”, acrescentou.

“Esperamos representar nossa escola muito bem na etapa nacional, vamos honrar a Escola do Sesi e fazer cada vez melhor nos torneios de robótica”, finalizou Matheus Bueno Novaes, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental.

Também integram o Megamentes os alunos Igor Lourenzon (2ª série do Ensino Médio), Samir Murad (1ª série do Ensino Médio), Camila Xavier (2ª série do Ensino Médio), Samara Bernardo (9º ano do Ensino Fundamental), Yasmin Fidélis (8º ano do Ensino Fundamental) e Julia Marques (6º ano do Ensino Fundamental).