Sesi da Capital oferece curso de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

O Sesi de Campo Grande está com inscrições abertas até o próximo dia 22 de agosto para empresários interessados em implantar a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) nas indústrias e, dessa forma, tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Com vagas limitadas, o curso é voltado tanto para o empregador, quanto para o empregado e pode ser realizado por qualquer representante da empresa.

As aulas serão ministradas de 24 a 28 de abril, na sala de treinamento do IEL de Campo Grande, que fica na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí, das 13 às 17 horas. A ficha de inscrição deve ser solicitada pelo e-mail [email protected] , sendo que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3384-5044.

Cipa

O objetivo do curso oferecido pelo Sesi de Campo Grande é a formação de membros da Cipa, orientando os participantes da comissão a identificar riscos de acidentes nos ambientes de trabalho, além de propor medidas para reduzir ou eliminar tais riscos, cumprindo os requisitos e exigências contidas na NR 5 (Norma Regulamentadora 5). O curso aborda temas de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) de acordo com a legislação vigente.

Segundo a técnica do Sesi de Campo Grande, Luana Bertagnoli Gonçalves, a Cipa é uma obrigação legal e, se bem implantada, em muito pode colaborar para o trabalho seguro e eficiente. "O investimento reduz o número de acidentes, que equipamentos e maquinários se danifiquem, que o Capital humano adoeça, que a imagem da empresa seja maculada e poupa dinheiro", pontuou.

Serviço – A ficha de inscrição deve ser solicitada pelo e-mail [email protected] e mais informações pelo telefone (67) 3384-5044.

