Sesi coloca à venda imóvel localizado no Bairro Amambaí na capital

No próximo dia 21 de agosto, a partir das 8h30, o Sesi promove a concorrência para venda de imóvel localizado na Rua João Rosa Pires, nº 514, no Bairro Amambai, em Campo Grande (MS). Os interessados podem obter o edital do pregão pelo endereço eletrônico http://www.fiems.com.br/licitacoes e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação do Sistema Fiems, que fica no 2º andar do Edifício Casa da Indústria, localizado na Avenida Afonso Pena, 1.206, Bairro Amambaí, na Capital.

Segundo o presidente da Comissão de Licitação do Sistema Fiems, Eziquiel Santana Caires, a proposta deve ser entregue às 8h30 do dia 21 de agosto no 2º andar do Edifício Casa da Indústria, em envelope lacrado, contendo externamente o nome do interessado. “Cada proposta deve conter, no caso de pessoa física, o nome, o CPF, o endereço e telefone e nome do cônjuge, se for o caso, enquanto no caso de pessoa jurídica deve trazer o nome, o CNPJ, o endereço e telefone do interessado”, detalhou.

O valor mínimo de alienação do bem, respaldado em laudo de empresa especializada, é de R$ 926.000,00, sendo que a proposta de preço a ser apresentada pelo interessado deverá observar esse ponto, já que serão desclassificadas aquelas que contenham valor inferior. As propostas terão validade de 180 dias e a data limite para a vistoria do imóvel será até dois dias antes da data determinada para a abertura da licitação.

As vistorias acompanhadas por empregado do Sesi somente poderão ser realizadas até o terceiro dia útil anterior ao dia designado para a sessão pública, devendo ser previamente agendada com a Coordenação de Patrimônio do Sistema Fiems nos telefones (67) 3389-9260 ou no e-mailhtulux@sfiems.com.br.

