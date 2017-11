Sesi aguarda 3 mil pessoas na Ação Cidadania deste sábado em Aparecida do Taboado

Nesta última edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, a projeção é efetuar 4 mil atendimentos gratuitos - Divulgação

O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Aparecida do Taboado, aguarda 3 mil pessoas durante a 5ª edição do Programa Ação Cidadania 2017, que será realizado neste sábado (18/11), a partir das 8 horas (horário de Brasília), no Módulo Esportivo Wilfrides Alves Martins, localizado ao lado da Praça de Esportes, na Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, s/n, no Bairro Chácara Boa Vista.

Nesta última edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, a projeção é efetuar 4 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura. Com a participação de 18 parceiros dos setores público e privado, serão disponibilizados ao longo do dia para os moradores de Aparecida do Taboado emissão consultas ao SPC, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cópias de documentos, exames clínicos, consultas oncológicas, serviço odontológico, aferição de pressão, contação de histórias, pintura de unha e facial, entre outros.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã, Campo Grande Sidrolândia e Coxim, sendo que a cidade de Aparecida do Taboado é a última a receber o Programa neste ano. De acordo com o gerente do Sesi de Três Lagoas, Fernando Rodrigues, responsável pela unidade de Aparecida do Taboado, o município já recebeu outros eventos da área de responsabilidade social da instituição, mas é a primeira vez que o Ação Cidadania chega à cidade no atual formato. “Em 2013, a população ficou muito satisfeita com um evento que oferecemos na cidade e, por isso, a Ação Cidadania é muito esperado”, acrescentou.

Para o prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara, é uma alegria muito grande para o município receber um projeto tão grande e benéfico para a população. “Nossa cidade, que hoje é industrializada muito por intermédio da Fiems, agora terá também o Ação Cidadania", agradeceu. O secretário municipal de Saúde, Márcio Garcia Galdino, afirma que disponibilizará atendimentos odontológicos e consultas médicas. “Aparecida do Taboado anseia pelo Ação Cidadania. Poder receber esta iniciativa na nossa cidade, em parceria com o setor privado, é muito importante, porque a população espera por esses serviços”, declarou.

A secretária municipal de Educação, Maria Margarida de Matos, vai levar serviços de recreação, como pintura facial, e, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, promover atrações culturais para se apresentar no evento. Já o diretor municipal de Turismo, Jary Augusto Silva, que também coordena o Procon no município, disponibilizará ações para demonstrar o potencial da cidade, conscientização ambiental e fomento ao agronegócio.

Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:

1 – Secretaria de Educação

2 – Secretaria de Cultura

3 – Secretaria de Esportes

4 – Secretaria de Saúde

5 – Secretaria de Fazenda

6 – Secretaria de Desenvolvimento

7 – Secretaria de Assistência Social

8 – Casa do Trabalhador

9 – Senai

10 – Corpo de Bombeiros

11 – Pró Saúde

12 – HB Saúde

13 – Associação Comercial

14 – Print Copy

15 – Previne

16 – Procon

17 – Sanesul

18 – Gala IBB – Pais e Filhos