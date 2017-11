Sesi abre Ação Cidadania em Aparecida do Taboado

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Robson Samara, disse que o momento é de muita gratidão - Divulgação

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacou a expectativa de receber 3 mil pessoas e fazer 4 mil atendimentos em seu discurso na cerimônia de abertura da 5ª edição do Programa Ação Cidadania, realizada pelo Sesi em parceria com a TV Morena e apoio da Prefeitura de Aparecida do Taboado neste sábado (18/11), no Módulo Esportivo Wilfrides Alves Martins, localizado ao lado da Praça de Esportes, na Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, s/n, no Bairro Chácara Boa Vista.

“É uma grande satisfação fechar o circuito da Ação Cidadania 2017 em Aparecida do Taboado. Essa foi a primeira vez que levamos o Programa ao interior, foram cinco municípios no total. Isso representa um esforço dos nossos parceiros e a capacidade de mobilização da Fiems e do Sesi, conseguindo realizar um trabalho mais distribuído em Mato Grosso do Sul, atingindo municípios que até então não tinham sido beneficiados com esse projeto. Temos de valorizar nossa estrutura e nossos parceiros, focando agora em 2018”, declarou Bergson Amarilla.

Para o diretor de marketing da TV Morena, Antônio Alves, a Ação Cidadania é uma forma de garantir serviços de saúde, cidadania, lazer e educação para o Estado. “É um programa que antes ficava restrito a Campo Grande e esse ano nós resolvemos ampliar para mais municípios e está no DNA da TV Morena esse compromisso de realizar ações sociais que vão beneficiar a população”, afirmou.

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Robson Samara, disse que o momento é de muita gratidão. “Só temos a agradecer tanto a Fiems, como o Sesi e a TV Morena e todos os parceiros que estão aqui hoje, oferecendo serviço de qualidade à nossa população. É uma honra muito grande sermos o município escolhido para encerrar esse programa maravilhoso”, finalizou.

População

Um dos primeiros a chegar ao evento, José Pereira da Silva, de 58 anos, elogiou a iniciativa do Sesi e da TV Morena. “Estamos muito felizes por receber esse evento aqui, porque é raro esse tipo de coisa por aqui e o acesso à saúde, principalmente, é bem complicado. É uma oportunidade muito boa para nós, por isso fiz questão de chegar bem cedo”, comentou.

A auxiliar de produção Ariane Aparecida Alves, de 22 anos, aproveitou a Ação Cidadania para colocar todos os exames em dia. “É complicado conseguir atendimento no posto de saúde da cidade, principalmente quem trabalha o dia todo, então um evento sábado de manhã, que oferece alguns exames, é uma oportunidade imperdível”, disse.

Na avaliação de Laisa Fernanda Teodoro, de 33 anos, é muito importante para a população de Aparecida do Taboado receber esse tipo de evento. “Aqui temos dificuldade para ter acesso à serviços de cidadania e atendimentos médicos e odontológicos. Eu mesma vim com o objetivo de me cadastrar na Casa do Trabalho e ver se encontro um emprego, mas vou andar por aí e tudo o que eu puder fazer aqui, vou fazer! Tem de aproveitar uma oportunidade como essa”, concluiu.