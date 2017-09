Sesdesc realizou cursos voltados a alunos e pais de alunos da Associação de Educação Especial

Cerca de 10 pessoas participaram do curso para confecção de galinha de patchwork, confeccionando as peças utilizando técnicas de modo sustentável / Divulgação

A Coordenadoria de Feiras e Eventos da Sedesc – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, realizou durante duas semanas, no período de 4 a 15 de setembro um curso destinado a alunos e pais de alunos da Associação de Educação Especial “Marcelo Takahashi”, também conhecida como escola Especial do Jardim Colibri, no Santo Amaro. O curso foi financiado pelo FIC – Fundo de Investimento Cultural.

Cerca de 10 pessoas participaram do curso para confecção de galinha de patchwork, confeccionando as peças utilizando técnicas de modo sustentável, isto é, reciclando tecidos. Dessa forma, os participantes de cursos ficaram aptos a agregar renda extra ao orçamento doméstico, vendendo as peças que passaram a produzir após o evento.

CURSOS NA SEDESC

Com o mesmo objetivo, isto é, capacitar pessoas para melhorar a renda doméstica, serão realizados dois cursos em outubro, dessa vez nas dependências da Sedesc, prédio da Prefeitura na Avenida Afonso Pena: o primeiro é o de galinhas em patchwork e o outro de gatinhos em patchwork. Ambos com foco em sustentabilidade, ou reaproveitamento de tecidos visando a melhoria da renda.

Os cursos em pauta preparados pela Sedesc desenvolvem a formação profissional, agregam uma excelente fonte de renda à família e, consequentemente, melhoram a qualidade de vida.

SERVIÇO

Curso: Galinhas de Patchwork

Data: 2 a 5 de outubro de 2017

Horário: 13h30 às 17h00

Local: Sedesc, Av. Afonso Pena, prédio da Prefeitura Municipal

Curso: Gatinhos de Patchwork

Data: 23 a 26 de outubro de 2017

Horário: 13h30 às 17h00

Local: Sedesc, Av. Afonso Pena, prédio da Prefeitura Municipal.

