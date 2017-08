O SescTV presta homenagem ao cantor, compositor e músico Luiz Carlos dos Santos, ou Luiz Melodia como ficou famoso, que morreu nesta sexta-feira (4), aos 66 anos, vítima de um câncer na medula óssea. O canal exibe as apresentações musicais Sinfônica Heliópolis e Luiz Melodia, hoje e no domingo (6), às 18h, e Com a Palavra Arnaldo Antunes & Luiz Melodia, amanhã (5), às 16h, e no domingo (6), às 15h (assista também em sesctv.org.br/avivo).



Com direção musical e geral do maestro Edilson Ventureli, o concerto Sinfônica Heliópolis e Luiz Melodia mostra uma sonoridade que funde MPB, samba e música clássica. Melodia canta composições que marcaram a sua carreira, como Pérola Negra, Juventude Transviada; e Estácio Holly Estácio, com acompanhamento da Orquestra Sinfônica Heliópolis. Eles também apresentam clássicos da música brasileira, como Codinome Beija-Flor, de Cazuza, e Diz Que Fui Por Ai, de Zé Kéti.



Gravado no Sesc Santos, litoral de São Paulo, em maio de 2009, com direção para TV de Daniel dos Santos, o espetáculo conta com arranjos da Sinfônica de Heliópolis, projeto Instituto Bacarelli, criado pelo maestro Silvio Baccarelli com o objetivo de transformar a vida de crianças e jovens que vivem na periferia por meio da música clássica.



Já o show Com a Palavra Arnaldo Antunes & Luiz Melodia reúne esses dois músicos de diferentes gerações. No repertório, sucessos como Congênito, composição de Melodia; Não Vou me Adaptar, de Arnaldo Antunes; Fadas, de Luiz Melodia; Quase que Fui lhe Procurar e Negro Gato, de Getúlio Cortes, e Se Você Pensa, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos.



A produção traz depoimentos dos dois artistas, que falam sobre a amizade e a admiração que um tem pelo outro; sobre o interesse de ambos pela Jovem Guarda; e sobre a junção que Melodia fez entre o rock and roll e o samba, resultando em uma musicalidade diversificada, sem se prender a um único gênero. Gravado no Sesc Vila Mariana, em 2013, o programa tem direção geral de Daniela Lombardi Cucchiarelli.



Sobre o SescTV:



SescTV é um canal de difusão cultural do Sesc em São Paulo, distribuído gratuitamente, que tem como missão ampliar a ação do Sesc para todo o Brasil. Sua grade de programação é permeada por espetáculos, documentários, filmes e entrevistas. As atrações apresentam shows gravados ao vivo com grandes nomes da música e da dança. Documentários sobre artes visuais, teatro e sociedade abordam nomes, fatos e ideias da cultura brasileira. Ciclos temáticos de filmes e programas de entrevistas sobre literatura, cinema e outras artes também estão presentes na programação.



Serviço:



Homenagem a Luiz Melodia



Apresentações musicais:



Sinfônica Heliópolis e Luiz Melodia

Dias/horário: 4/8,sexta, às 18h, e 6/8, domingo, às 18h.

Classificação indicativa: 12 anos

Direção musical e geral: Maestro Edilson Ventureli

Direção para TV: Daniel dos Santos

Produtora: 5600K



Com a Palavra Arnaldo Antunes & Luiz Melodia

Dias/horários: 5/8, sábado, às 24h; e 6/8, domingo, às 12h30.

Classificação indicativa: Livre

Direção geral: Daniela Lombardi Cucchiarelli

Produtora: Recheio Digital

