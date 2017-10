SESCON MS realiza o 9º Encontro Estadual das Empresas de Serviço

Em 2016, evento apresentou as novidades tecnológicas na prestação de serviço - Divulgação

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Mato Grosso do Sul – SESCON-SP promove o 9º Encontro Estadual das Empresas de Serviços do MS. O evento acontece no dia 10 de novembro no Ondara Buffet, será uma noite de palestra, trocar de informações e jantar.

O Encontro deste ano tem como tema “Excelência em Gestão” e como convidado especial o superintendente regional do Trabalho, Vladimir Struck, que abordará principalmente, como fazer uma administração de êxito com a Reforma Trabalhista.

A noite conta ainda com um momento de descontração como ator Filipe Pontes- O maior imitador do Brasil, com suas interpretações do cotidiano de muitos empresários. Um jantar dançante encerra a programação do evento.