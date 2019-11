Sesc Saúde Mulher permanece com atendimentos no Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão

Para realizar o exame basta comparecer ao local onde está a carreta - Divulgação

Neste mês de novembro a Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher permanecerá no Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão em apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer, independente da campanha Novembro Azul. Serão realizados exames gratuitos de mamografia para mulheres de 40 a 69 anos e coleta de exames preventivo (Papanicolaou) para mulheres de 25 a 64 anos.

O horário de atendimento para o preventivo é de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 12h às 16h. Já para a mamografia, o horário de atendimento é das 7h às 11h, também de segunda a sexta. Para realizar basta comparecer ao local onde está a carreta portando seu RG, CPF e cartão do SUS.

Durante o Outubro Rosa foram realizadas 613 mamografias e 1.192 preventivos. Para Novembro a previsão é que sejam realizados mais 270 de cada um dos exames.

A parceria do Sesc com o HCAA visa multiplicar o acesso ao exame, dentro das recomendações preconizadas para as mulheres realizando o rastreamento para o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

Sobre o Câncer de Mama

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. Relativamente raro antes dos 35 anos, a incidência cresce progressivamente após esta idade, especialmente após os 50 anos.

Estatísticas

De acordo com o INCA, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil (depois do de pele não melanoma) respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Estimativa 2018/2019 aponta 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil, sendo 830 casos novos no Mato Grosso do Sul.

Serviço – O Hospital do Câncer Alfredo Abrão fica na Rua Marechal Rondon, nº 1053. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O contato do Sesc Saúde Mulher para interessados em parceria é e-mail saudemulher@sescms.com.br