Sesc Saúde Mulher levará atendimento para Nova Alvorada no dia 15 de janeiro

No dia 15 de janeiro chegará à Nova Alvorada do Sul, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher. Com cerca de 20 mil habitantes, de acordo com IBGE (Censo 2014), a cidade, a 116km de Campo Grande, atenderá mulheres entre 24 a 69 anos.

A Unidade Móvel deve permanecer em atendimento até 30 de abril no Parque Nelson Tereré (em frente à Prefeitura), com atendimentos de segunda à sexta-feira das 7h às 11h e das 13 às 17h. Os agendamentos são realizados nos Postos de Saúde de Nova Alvorada do Sul.

Composta por equipamentos de última geração e equipe formada, exclusivamente, por mulheres, possibilitará a realização de até 64 exames por dia. “A unidade realiza mamografia e coleta de exames preventivo (Papanicolau), podendo realizar 32 exames por dia de cada, e uma média de 640 por mês”, completa o gerente do Sesc Saúde, Flavio Queiroz. Nossa expectativa é realizar 1.900 mamografias e 1.900 Papanicolaou durante o período de permanência no Município.

O objetivo, segundo a diretora regional do Sesc, Regina Ferro, é possibilitar os atendimentos tanto a moradoras da área urbana, quanto às que residem em assentamentos no entorno da cidade, por isso a prefeitura e Secretaria de Saúde do município terão papel estratégico no alcance às pacientes.

“O pedido partiu da Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul que também procurou a prefeitura para que pudessem, juntas, solicitar os atendimentos voltados à saúde da mulher na cidade, por meio da unidade móvel do Sesc Saúde Mulher”, explica o vereador de Nova Alvorada do Sul, Manoel Jesus da Rocha.

Sesc Saúde Mulher

A unidade foi inaugura em abril deste ano com o objetivo de realizar atendimentos especialmente ligados à saúde da mulher. Os exames de mamografia serão realizados em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico ou maiores de 35 anos com solicitação do médico e justificativa. Já o exame de Papanicolaou, será realizado em mulheres entre 24 e 64 em atividade sexual, sem necessidade de encaminhamento médico.

O Sesc associou-se ao Hospital do Câncer de Barretos/SP, onde capacitou toda a equipe, adotando os elevados padrões técnicos na realização dos exames. Além disso, os exames de mamografias serão encaminhados para uma central de laudos remotos do Hospital de Câncer de Barretos, que analisará as imagens e emitirão os laudos. As imagens serão salvas em um DVD e devolvidas às pacientes juntamente com o laudo impresso. Para o Papanicolaou, o Sesc encaminhará as lâminas para laboratórios credenciados para análise, retornando às pacientes por meio de laudo impresso.