Sesc promove livres com Elba Ramalho, Rashid e outros grandes nomes

Durante esta semana o Sesc de São Paulo promove uma série de transmissões ao vivo com apresentações musicais de artistas brasileiros consagrados. Hoje (14), às 19h, o palco virtual recebe Paula Lima. A cantora lançou recentemente a música "Mil Estrelas" composta por Ivo Mozart e Zeider Pires, com produção de Alexandre Kassin.

Na quarta-feira (15), será a vez do rapper Rashid. Na quinta-feira(16), o Sesc vai receber a cantora e atriz Zéze Motta. Na sexta-feira (17), o show é de Angela Ro Ro. No sábado (18), Elba Ramalho e, no domingo (19), Leci Brandão.

O Sesc também tem uma programação de teatro transmitidos pela internet nesta semana. Hoje (14), Renato Borghi entra em cena com Meu Ser Ator. Na sexta (17), Irene Ravache interpreta Alma Despejada, monólogo escrito por Andréa Bassitt. No domingo (19), o palco é de Felipe Oládélè.

As transmissões serão feitas pelo canal do Sesc de São Paulo no Youtube. Os shows são às 19h e os espetáculos teatrais às 21h30.