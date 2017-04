Sesc Partituras abre inscrições de processo seletivo

O Sesc MS abre nesta quinta-feira (06/04) as inscrições para grupos e bandas do Estado para o processo de seleção dos concertos com repertório do site Sesc Partituras. Os interessados têm até o dia 10 de maio para preencherem a ficha de inscrição www.sesc.ms e enviar para [email protected].



Não poderão ser inscritos concertos que dependam do piano para sua execução, pois o Sesc MS não possui este instrumento. Após a aprovação do grupo selecionado, o grupo/músico selecionado será convidado à uma reunião para orientações quanto à execução do projeto. O cachê para o concerto será de R$ 3.000,00 e só será pago pelo Sesc em média 20 dias após a apresentação, através de nota fiscal do artista, grupo, coletivo ou uma empresa que o represente.



Obrigatoriamente, todas as peças musicais devem ser extraídas do site do Sesc Partituras e executadas conforme a partitura disponível, sem alterações ou adaptações, podendo incluir alguma música de composição própria se a mesma for submetida a análise da equipe de técnicos do Departamento Nacional do Sesc para inclusão na plataforma do Sesc Partituras. O músico selecionado deverá utilizar seu próprio instrumento para o concerto.



Os resultados dos artistas/grupos selecionados serão divulgados no site do Sesc Mato Grosso do Sul e no Facebook oficial do Sesc MS no dia 15 de maio. Será contratado apenas um artista, grupo ou coletivo para realizar um concerto musical com no mínimo 60 minutos e no máximo 80 minutos na cidade de Campo Grande e outro artista, grupo ou coletivo para realizar um concerto na cidade de Corumbá.



As apresentações para o público são gratuitas e acontecem nas seguintes datas:

13/07 – Concerto Dia do Cantor, em Campo Grande e Corumbá

07/10 – Concerto Dia do Compositor Brasileiro, em Campo Grande

22/11 – Concerto Dia da Música, em Corumbá.



Inscrição – É necessário preencher a ficha, disponível no site do Sesc e enviar para o e-mail [email protected], com informações sobre a formação do grupo (Solo, Duo, Trio, Quarteto, Quinteto, Sexteto, Coral, Concerto, Orquestra de cordas, Orquestra de Câmara, Orquestra Sinfônica e Banda de Música). Os custos com divulgação, gravação do concerto, deslocamento entre cidades, camarim e produção de espaço serão por conta do Sesc. Em hipótese alguma será feito contratação de artista como Pessoa Física.



O Sesc partituras é um site que disponibiliza mais de 2 mil partituras organizadas por título, autor, formação do grupo ou instrumento. No acervo, estão as obras de alguns dos mais importantes compositores brasileiros, de diversos períodos e regiões do País. No acervo do Sesc Partituras encontram-se as obras de alguns dos mais importantes compositores brasileiros, de diversos períodos e regiões do país.



Informações pelo telefone 3311-4300 e pelo site do Sesc www.sesc.ms

Veja Também

Comentários