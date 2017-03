Sesc Morada dos Baís terá café Literário com Guilherme Soares

No dia 04 de abril, terça-feira, o Sesc Morada dos Baís promove às 19h30 mais um encontro do público com a literatura, por meio do Café Literário. A ação é aberta ao público.



Desta vez, será com o escritor Guilherme Soares, que na ocasião lança o livro "Dias pela Estrada". A obra surge das inquietações do jornalista sul-mato-grossense Guilherme Soares Dias, com crônicas passionais, poesias do cotidiano e contos dos caminhos.



O Café Literário tem como foco divulgar e incentivar a produção literária regional em suas diversas expressões ou gêneros. Há sempre um bate-papo entre autor e público em geral.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. A programação pode ser consultada no site do Sesc MS www.sescms.com.br/

