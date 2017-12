Sesc leva mais uma aluna para estudar nos EUA com o American Corner

Beatriz Machinsky foi aprovada em duas instituições de ensino superior dos EUA, a Sinclair Community College e University of Toledo, ambas em Ohio. - divulgação

A parceria entre Sesc MS e Embaixada dos Estados Unidos, por meio do Education USA, contribuiu para que mais uma aluna de Campo Grande seja admitida por universidades norte-americanas.



Beatriz Machinsky foi aprovada em duas instituições de ensino superior dos EUA, a Sinclair Community College e University of Toledo, ambas em Ohio.



Beatriz optou por estudar na Sinclair Community College e inicia suas aulas no próximo dia 03 de janeiro. Além de receber todo assessoramento gratuito, com orientações e auxílios necessários para viabilizar e facilitar a admissão e viagem, a estudante também recebeu na quinta-feira, 14, as orientações pré-partida, último dos "5 passos para Estudo nos EUA" conforme o guia do EducationUSA.



"O EducationUSA ajuda no esclarecimento e explicações dos documentos e processos de candidatura, trazendo maior segurança para os alunos, inclusive na comunicação com as instituições, deixando tudo mais acessível e claro nas ações necessárias para candidatura, ingresso e viagem para os EUA", diz a sssessora Técnica do American Corner, Nádia Salles.



Serviço – O American Corner funciona no Sesc Horto, localizado na rua Anhanduí, 200. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4300. Saiba mais no site sesc.ms