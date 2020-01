Sesc Lageado abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de música e dança

Os cursos artísticos são oferecidos por meio do Programa Sesc de Comprometimento e Gratuidade - Divulgação

Seguem até o dia 29 de janeiro as inscrições para os cursos gratuitos do Sesc Lageado para novas turmas em violino, violão, balé iniciante, balé baby class, violoncelo, flauta doce, percussão, canto, coral e musicalização. As vagas são limitadas.

Os cursos artísticos são oferecidos por meio do Programa Sesc de Comprometimento e Gratuidade, com opções para crianças com idade entre 05 e 16 anos, na continuidade.

As inscrições podem ser realizadas pelo site sesc.ms, na aba institucional – PCG, e na própria unidade. O critério básico é possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais, ser egresso de escola pública ou estar matriculado na Escola do Sesc.

Serviço – O Sesc Lageado fica na rua João Selingardi, 483 – Bairro Lageado. Informações pelo telefone e ou WhatsApp (67) 3378-1902. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.