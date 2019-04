Sesc Cultura tem oficina de grafismo indígena aos sábados

Participação é gratuita - Divulgação

A programação infantil do Sesc Cultura, em Campo Grande, traz muitas atividades para os sábados, envolvendo artes, cinema e também espetáculo teatral. A participação é gratuita, limitada à capacidade dos espaços. As oficinas são para crianças com idade entre 04 e 07 anos, acompanhadas do responsável e é preciso levar o material. Os ingressos são distribuídos uma hora antes do início de cada ação.

Neste primeiro sábado, dia 06, haverá, às 15h30, tem a oficina de arte “Minhas histórias na TV de papelão”. Para participar as crianças devem levar o material que é 1 caixa de sapato, 1 acetato (transparente), 10 folhas sulfites, canetas hidrocor várias cores, caixa de lápis de cor, tesoura sem ponta, cola branca, e fita crepe. As vagas são limitadas, então é importante chegar antes. O Cine Clubinho exibe às 17h30 o longa “Wickie e o tesouro dos Deuses”.

No dia 13 de abril, a oficina de 15h30 será sobre “Projeção: interferências e cor”. Para esse, os materiais necessários são: Tinta acrílica azul, amarela, vermelha, preta e branca, 1 pincel nº4 e 16, paninho para limpeza. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início da ação. Logo depois, às 17h30 tem contação de histórias com Vania Stregar, com momentos de descontração e alegria. Neste mesmo horário também tem Cine Clubinho que exibe “O galo de São Victor”.

Alusiva ao “Dia do Índio”, comemorada em 19 de abril, a oficina de arte do dia 20 será sobre “Criação de grafismos: partindo dos povos indígenas do MS”. As crianças devem levar 1 pincel nº4 e 16, 2 garrafas pet de dois litros, 6 folhas sulfite, tinta acrílica verde folha, vermelha, amarela, branca e preta, fita crepe e cola branca. Lembrando que as vagas são limitadas com entrega de ingressos 30 minutos antes. O Cine Clubinho exibe às 17h30 uma série de curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”.

O último sábado do mês, 27, a oficina de arte do Sesc Cultura ensinará aos pequenos “Modelagem em argila: expressões do rosto”. Os materiais necessários são: 2kg de argila escolar, 1 caixa de sapato. Vagas limitadas. Às 17h30 haverá apresentação teatral com o grupo “Circo do Mato”, com o espetáculo “O Palhaço no 1/2 da rua”, que será encenado às 17h30 no átrio. Uma trupe de artistas apresenta números tradicionais de circo, trazendo a ludicidade e o encanto. O Cine Clubinho exibe às 17h30 o longa francês “Abril e o Mundo Extraordinário”.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações sobre a programação pelo telefone 67 3311-4300. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms