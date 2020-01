Sesc Cultura realiza esta semana a primeira edição da Quinta Instrumental em 2020

Ingresso deve ser retirado com meia hora de antecedência - Reprodução

Nesta semana o Sesc Cultura terá a primeira Quinta Instrumental do ano, com apresentação de Eduardo Martinelli e Jardel Tartari no dia 30, às 20 horas. A apresentação é na Sala de Música, com capacidade para 80 pessoas. É preciso retirar ingresso com meia hora de antecedência à apresentação.

Serão executadas obras de Augustim Barrios, J.S. Bach, Ernesto Nazareth, Dilermando Reis entre outros.

O duo formado por Jardel Tartari “Violão Requinto” Eduardo Martinelli “Violão de oito cordas” procura trazer novas sonoridades ao repertório tradicional do violão clássico e popular, bem como a transcrição de obras instrumentais orquestrais, aproveitando-se da grande possibilidade de tessitura sonora proporcionada pelas características dos dois instrumentos.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e da Central de relacionamento: 13h30 às 16h30 e das 18h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. O Café 22 de terça a sábado das 13h às 20h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms