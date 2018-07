Sesc Cultura abre inscrições para Oficina Prática de Direção e Produção Audiovisual

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270.

O Sesc Cultura abre nesta segunda-feira, dia 16 de julho, as inscrições da Oficina Prática de Direção e Produção Audiovisual, com Rodolfo Ikeda e Helton Perez. Serão 20 vagas destinadas ao público em geral. As aulas acontecem de 31/07 a 03/08 das 18h30 às 22h30 e 04/08, das 14h às 18h. Os interessados têm até o dia 24 de julho para se inscrever enviando e-mail para thaispompeo@sescms.com.br com nome completo, CPF, formação, currículo resumido e um texto de no máximo 1.000 caracteres sobre por que gostaria de dirigir e produzir um filme. Os 20 selecionados deverão efetivar sua inscrição por meio da doação de 03 litros de leite Longa Vida e apresentação da carteira válida do Sesc. A oficina integra a programação de comemorações do Centenário Morada dos Baís, marcada para acontecer em agosto de 2018. Da oficina culminará a produção e o lançamento do filme de curta-metragem Moradas. A produção deste projeto valoriza e difunde o potencial de novos cineastas como também do patrimônio sociocultural de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. “A oficina poderá contribuir na formação e revelação de novos talentos locais nas mais variadas áreas do cinema, como diretores, produtores, atores, músicos, diretores de fotografia e de arte, entre outros, preparando cada vez mais o Estado para realizar e receber grandes produções audiovisuais nacionais e internacionais”, comenta a diretora regional do Sesc, Regina Ferro. O filme e a oficina serão dirigidos e produzidos pelos próprios alunos, com apoio dos ministrantes Rodolfo Ikeda e Helton Pérez, cineastas que já realizaram diversos projetos, obras e cursos premiados, relacionados diretamente à execução deste projeto, como as obras audiovisuais “Nós,o(u)tros” (Primeiro Lugar na Mostra Audiovisual de Dourados), “Vozes da Dança” (Fundação de Cultura de MS), “História de T. Lídia Baís” (MIS de MS), “Solidão e Meia” (FIC MS), entre outras. Serviço - O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms