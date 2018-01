Sesc Corumbá terá mostra de cinema durante as férias

- Ilustração

O período de férias tem opção para amantes do cinema no Sesc Corumbá e, melhor, com programação inteiramente gratuita.

As sessões começam no dia 10 de janeiro e seguem até o dia 27, com programação de quarta a sábado, mantendo também as sessões regulares do Cine Sesc e Cine Clubinho, para a criançada.

“O catálogo é bem diversificado e traz expoentes da linguagem cinematográfica do Brasil inteiro”, convida a gerente da unidade, Thayná Cambará. A programação foi dividida em temas, como “Das Dores da Alma”, “Do Universo Infanto-Juvenil” e “Das Questões Urbanas”.

Confira aqui a programação completa de filmes

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação no site sesc.ms