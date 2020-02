Sesc Corumbá oferece oficina de customização para o Carnaval

Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703 - Divulgação

A semana cultural no Sesc Corumbá está imperdível, com muito cinema e oficina para quem quer confeccionar o próprio look neste Carnaval. A participação nas ações é gratuita, bastando levar o material para a customização das peças (relação abaixo).

Na quarta-feira, 05, às 19 horas, haverá a estreia do Cine Sesc Documenta, com sessões mensais de documentários. O primeiro a ser exibido é Cine São Paulo (2019), com direção de Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Desde 1940, quando seu pai comprou um cinema na cidade de Dois Córregos, São Paulo, a vida de Francisco Teles, o Chico, passou a ser dedicada a esse lugar. A sala é o símbolo da transição do projetor a carvão ao digital, da resistência diante da TV e do videocassete e também da memória afetiva da cidade. O edifício, que está muito deteriorado, precisa ser restaurado e Chico tem a obsessão de fazer o velho cinema voltar a funcionar.

Nas sessões do Cine Sesc, quinta-feira, 19h e sábado, às 15 horas, será exibido “O amigo do rei” (2019), longa brasileiro dirigido por André D´Elia. Para fevereiro, a abordagem gira em torno dos gêneros e temporalidades, oportunizando a reflexão e a ampliação dos olhares sobre diversos aspectos estéticos e narrativos das obras.

O longa é um híbrido de documentário e ficção que tem como tema o maior crime ambiental da História do Brasil: o rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG) e suas consequências. O filme acompanha de modo ficcional o cotidiano do deputado federal Rey Naldo nos bastidores do Congresso Nacional, mostrando as relações íntimas existentes entre política e mineração. “O amigo do rei” é ao mesmo tempo um documentário e uma ficção alegórica que revela um sujeito político empresarial diluído na sociedade brasileira desde o período colonial.

Na sexta-feira, 07, às 17 horas, haverá a Oficina Customize/Carnavalize, ministrada por Juliane Gamboa, que é youtuber, artesã, designer de moda e trabalha com o conceito de armário criativo. Ela vai ensinar a customizar camisetas utilizando técnicas simples de cortes, amarrações e trançados, explorando a criatividade e colocando em uso peças que estavam esquecidas no armário. As técnicas podem ser aproveitadas para customizar abadás e outfits para o carnaval. Para participar, a idade mínima exigida é de 16 anos e é preciso levar material: 01 tesoura para tecido, Camisetas para customizar, adereços para customização (paetês, fitilhos, retalhos, etc). Os ingressos serão distribuídos às 16h30.

Serviço – O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações podem pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação no site sesc.ms