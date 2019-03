Sesc Corumbá abre inscrições para os cursos gratuitos de Viola Caipira e Violão

São 30 vagas no total - Divulgação

O Sesc Corumbá abriu as inscrições para os alunos bolsistas do curso de Viola Caipira e Violão no Sesc Corumbá. No primeiro momento as vagas são destinadas aos alunos veteranos. Para os alunos novos o período de inscrição será de 20 a 30 de março. Os candidatos devem procurar a Central de Relacionamento, de terça a sábado, das 13h30 às 21h30.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Os alunos devem estar matriculados no Ensino Regular, ter no mínimo 08 anos de idade até a data final da inscrição e a permanência requer aprovação no ano letivo e frequência mínima de 80%.

Estão destinadas 20 vagas para o curso de Viola Caipira, com aulas às terças e quintas, das 17h às 18h e a outra na terça e quarta-feira, das 20h30 às 21h30.

Para o curso de Violão para iniciantes, as aulas serão às quartas e sextas-feiras das 17h às 18h. São ofertadas 10 vagas para cada turma.

Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento com os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência atualizado, laudo médico atestando deficiência mental, quando for o caso.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.