Sesc Camilo Boni disponibiliza quadras esportivas para locação

O Sesc Camillo Boni disponibiliza suas quadras esportivas para locação. As áreas disponibilizam acesso as modalidades de futsal, voleibol ou basquete e o tempo mínimo da locação é de uma hora. No ato da locação, o Sesc disponibiliza somente uma bola e o locatário poderá trazer outras, caso ache necessário.

O pagamento será realizado na central de atendimento da unidade, e o valor varia conforme a categoria do cartão Sesc.

Serviço – O Sesc Camillo Boni fica na Avenida Afonso Pena, 3.469 – Jardim dos Estados. Informações sobre disponibilidade e valores pelo 3311-4300.