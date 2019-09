Sesc Camillo Boni terá Fitness Day beneficente, com aulão misto

Aulão vai envolver diversas modalidades - Divulgação

Nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, quinta-feira, o Sesc Camillo Boni realiza o Fitness Day, com aulão misto, de várias modalidades.

A ação vai durar o dia todo, para se inscrever é preciso fazer a doação de 1 litro de leite e o aluno pode levar um convidado. As arrecadações serão revertidas ao Mesa Sesc Brasil. Haverá aulas de step, jump e ginástica localizada.

Confira a programação:

06h30 Bike

07h15 Core + jump

08h30 Alongamento

09h30 Running Classe

11h20 Fitball/Step

16h Ginástica mix terceira idade

18h Step e jump

19h Localizada

19h30 Alongamento

Além de profissionais qualificados, o Sesc Camilo Boni tem academia com equipamentos modernos, uma combinação de estrutura ampla e treinos personalizados.

Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações pelo telefone 3311-4300. Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms