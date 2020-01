Sesc Balneário é o novo atrativo de águas cristalinas de Bonito

Da Redação, com informações do Sesc

Paisagem surpreende com encontro do Rio Anhumas com Juti - Divulgação

O Sesc Balneário iniciou as atividades em Bonito, a 296 quilômetros de Campo Grande. Em 35 hectares, a área conta com espaço gourmet que oferece almoço e lanches com culinária típica da região, redário, duas piscinas naturais e trilha pela mata ciliar.

O balneário está localizado 11 quilômetros do hotel Sesc Bonito e o funcionamento é de quarta a domingo, das 09h às 17h, com valor de day use a R$40 em baixa temporada. Hóspedes do Sesc Bonito têm acesso ao balneário sem custo. Crianças até 10 anos não pagam.

Para a diretora regional do Sesc, a paisagem surpreende com encontro do Rio Anhumas com Juti, onde começa o Formosinho. Há piscinas naturais e uma pequena queda d’água. O local é ideal para banho, stand up paddle e mergulho.

“O Sesc foi para Bonito na expectativa de atrair turistas para a cidade principalmente o nosso público que trabalha no comércio. O município é um destino que muitas pessoas desejam conhecer e o nosso desejo era proporcionar ainda mais acesso a esse público, possibilitando o contato com a natureza e as belas águas cristalinas da região, e principalmente, por um preço acessível”, explica a diretora regional, Regina Ferro.

Serviços – O Sesc Balneário fica na Estrada Córrego Bonito 09 Km, antigo Balneário Monte Cristo. Informações pelo telefone (67) 3255-1700.