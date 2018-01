Sesc Aquidauana passará por reforma em janeiro

- Divulgação

Sesc Aquidauana passará por uma adequação estrutural para melhor atender os clientes. A reforma acontecerá de 20 de janeiro a 31 de janeiro.

As obras contemplarão construção de uma nova sala de avaliação física, aumento da sala de musculação, troca de piso, pintura de paredes e tetos e instalação de novas luminárias. A unidade atenderá os clientes com marcações nas Avaliações Físicas e Reavaliações dos alunos, pagamentos e recebimentos diversos e também a lanchonete.

Inaugurado em abril de 2016, a unidade atende com ações na área do Lazer com propósito de estimular hábitos saudáveis, que melhorem a qualidade de vida de uma forma prazerosa e segura, sempre com orientação profissional.

Para praticar exercícios no Sesc Aquidauana, todos devem apresentar atestado médico, que assegure saúde plena para a realização da atividade em questão e ter idade mínima de 13 anos. Os alunos realizarão avaliações físicas periódicas, no mínimo três por ano, sendo uma a cada quatro meses, afim de acompanhar suas condições iniciais e evoluções nos treinos.

Além de profissionais qualificados, outro diferencial do Sesc Aquidauana é academia com equipamentos modernos, ressalta o gerente, Arthur Cavalheiro. “É mais que aparelhos modernos e instrutores experientes. Temos uma estrutura ampla e treinos personalizados, com a reforma vamos proporcionar mais conforto aos nossos clientes”.

Serviço – A unidade do Sesc Aquidauana está localizada na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 Bairro. Cidade Nova. Informações (67) 3241-6026.