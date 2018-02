Sesc abre inscrições para a 19ª edição do torneio de férias de futsal

As equipes que desejam participam do torneio devem pagar a taxa de R$ 120,00 por time - Ilustração

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição do torneio de férias de futsal, que é organizado pelo Sesc Camilo Boni, em Campo Grande. Os interessados em participar desta competição, devem pagar a taxa e confirmar presença até o dia 23 de fevereiro.

As equipes que desejam participam do torneio devem pagar a taxa de R$ 120,00 por time, tendo no mínimo oito atletas e no máximo 14.

Só podem participar os jogadores que tiveram mais de 16 anos. De acordo com a organização, o congresso técnico para explicar as regras vai ser realizado até o dia 28 deste mês.

A previsão é que os jogos comecem no dia 02 de março e sigam até 12 de abril, com partidas sendo realizadas nas terças, quintas e sexta-feiras, das 19h às 22h, além do sábado das 14h até às 17h. A organização estipulou como limite a participação de 16 equipes. Maiores informações pelo telefone: (67) 3311-4300.