SES realiza Seminário Outubro Rosa em Campo Grande

Para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Subsecretária de Políticas Públicas Para Mulheres realiza, no dia 4 de outubro, o Seminário Estadual Outubro Rosa: “Mulheres conscientes no cuidado com o corpo e com a mente”. A ação será no auditório do Centro Universitário Unigran, na capital. O evento recebe o apoio do Instituto Avon, do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e também da Unigran Capital.

Destinado a profissionais do setor da saúde e sociedade civil, o evento oferece 190 vagas. O seminário é gratuito. Para as inscrições é preciso acessar o endereço www.saude.ms.gov.br/saude-mulher.

O seminário começará às 8 horas da manhã, mas os participantes podem fazer o credenciamento a partir das 7h30. Serão tratados os seguintes temas: “Detecção precoce de câncer”, “Atenção Primária e o Controle de Câncer na Mulher”, “Direito das mulheres e o câncer”, “Direitos sociais da pessoa com Câncer: orientações aos usuários”, “A importância da Rede de Apoio para Enfrentamento do Câncer” e “Direito Humano a Alimentação Adequada na prevenção do Câncer”.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de enfrentamento e conscientização contra o câncer de mama. Para Mato Grosso do Sul a estimativa é de 830 novos casos, a cada dois anos, conforme levantamento do INCA.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação