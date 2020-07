SES realiza 7,3 mil testes de coronavírus por semana em MS, o que representa 43 exames a cada hora

Na Capital, já foram realizados, no drive-thru, 11.865 exames, com a confirmação de 1.012 casos - (Foto: Secom/MS)

Por semana, Mato Grosso do Sul realiza 7,3 mil testes para diagnóstico do coronavírus disponibilizados pelo Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde. Este total representa que a cada hora mais de 43 sul-mato-grossenses são testados.

Com a nova estratégia de instalar um novo ponto de coleta em Campo Grande, na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, a SES conseguiu diminuir o fluxo no drive-thru do Corpo de Bombeiros e melhorar o tempo de espera diante do aumento da demanda. “Estamos elevando o número de testes para assim termos o maior controle da doença, porém precisamos do apoio da população para que diminua a propagação do vírus, principalmente, com a adesão do isolamento social”.

Em Campo Grande, são realizados 149 testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular, todos os dias da semana, totalizando 916 por semana, sendo que este tipo de diagnóstico é indicado para as pessoas que estão entre o 3º e 7º dia do sintoma. Além disso, na Capital, são realizados 440 testes rápidos por dia, ou seja 3.080 por semana. Para agendar, é necessário entrar em contato com o disk covid, pelo telefone 67 3311 6262. A iniciativa conta com a parceria da prefeitura municipal.

Secretário destaca que demandas por exames aumentaram nos últimos dias

Na Capital, já foram realizados, no drive-thru, 11.865 exames, com a confirmação de 1.012 casos. Já foram realizados 3.379 testes rápidos, com 137 positivos, segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (14.07). Na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, foram realizados 1.053 deste a sua implantação, no dia 10, com 111 positivos.

No município de Dourados, 295 testes RT – PCR são realizados ao dia, o que resulta em 1.325 por semana, além disso, a cidade conta com 180 testes rápidos ao dia, o que dá 750 semanalmente. Vale destacar que as comunidades indígenas são, especialmente, atendidas pelas unidades sentinelas, que atuam todos os dias. Os agendamentos são realizados pelo telefone 67 3311 6263 e os testes são realizados todos os dias, em parceria com a prefeitura municipal e com a Unimed.

De acordo com os dados apresentados pela SES, no drive-thru de Dourados já foram realizados 5.462 testes RT-PCR, com a confirmação de 1.235 pessoas, os testes rápidos somam 2.092, sendo que 337 deram positivos.

Já em Três Lagoas são realizados 33 testes de biologia molecular por dia, sendo que na semana são 198 exames. O município é contemplado com 80 testes rápidos diariamente, o que dá um total de 420 testes por semana. O telefone do disk covid é 67 67 3311 6264 e os exames são realizados de segunda a sábado, incluindo os feriados.

Neste município, o drive-thru realizou 1.457 testes, com 193 positivos, nos exames RT-PCR. Testes rápidos somam 383 pessoas testadas, com 28 positivos.

Enquanto isso, em Corumbá, a iniciativa da SES resulta na realização diária de 110 testes RT – PCR (330 por semana) e 100 testes rápidos diários, ou seja, 300 por semana. Segundo a SES, no drive-thru local foram realizados 1.826 exames RT – PCR (408 positivos) e 541 testes rápidos, com 50 positivos.

Em Corumbá são três telefones disponíveis para agendamento: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408 e os testes são marcados para as segundas, terças e quintas.

Parcerias

Para aumentar a agilidade na entrega dos resultados, diante da elevada demanda, a SES conta com apoio de algumas instituições para dar suporte ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública). Até o momento, mais de 2 mil amostras foram enviadas para o Instituto Butantã, em São Paulo, mil amostras foram enviadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Hemosul realiza, diariamente, análise laboratorial de 200 testes e a Embrapa 100 análises.