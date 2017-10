SES publica edital de credenciamento para docentes e instrutores em Educação em Saúde

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou nesta terça-feira (31.10) o edital de credenciamento de docentes e instrutores no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições são direcionadas para a participação de programas e projetos, de acordo com as necessidades da Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/SES para os municípios de Campo Grande e Costa Rica.

A formação poderá ser nos níveis Médio/ Técnico, Graduação e Pós Graduação. As inscrições poderão ser feitas no período de 13 a 14 de novembro, na sede da Escola Técnica do SUS “Professora Ena Araujo Galvão” e o edital estará disponível nos seguintes sites:

Confira a lista de áreas de conhecimento e as informações para inscrição a partir da página 41.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues