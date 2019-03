SES intensifica apoio aos municípios no combate à dengue em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), através da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, tem auxiliado os municípios no combate à dengue, zika e chikungunya neste período de alta incidência do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças. A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, relata as principais ações da SES.

A SES está em contato constante com os municípios com alta incidência de notificações, tanto na parte de Controle de Vetores como na assistência e vigilância epidemiológica. As ações são interligadas. Quando se decreta epidemia algumas condutas são orientadas como, por exemplo, colocar em ação os planos de resposta à epidemia contidos no Plano de Contingência Estadual e Municipal.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Luciana Brazil